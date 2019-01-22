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''Расстроит'': Ломаченко бросили дерзкий вызов

1.4тЧитать материал на украинском

Промоутер боксера Ричарда Комми Лу ДиБелла с нетерпением ждет поединка своего подопечного против украинца Василия Ломаченко.

В случае победы над россиянином Исой Чаниевым 2 февраля ганец завоюет титул чемпиона мира IBF и будет иметь хорошие шансы на бой против нашего боксера.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

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Менеджер Комми не сомневается в победе своего подопечного над Лома.

"Мы не заглядываем дальше, чем второе февраля, когда Ричард станет чемпионом мира Международной боксерской федерации (IBF), но мы хотим следующего боя с Ломаченко. Ричард создаст украинцу такие проблемы, которых он еще не видел. Я уверен, что мой боксер расстроит Ломаченко", - цитирует ДиБеллу BoxingScene.

Ричард Комми

Ричард Комми

BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского чемпиона Василия Ломаченко провести защиту титула против Энтони Кроллы.

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Персона
Василий Ломаченко
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