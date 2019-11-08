"Расплата": стало известно о ситуации с Ломаченко после боя Ковалев – Альварес

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко перестал быть королем рейтинга pound-for-pound (P4P, вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного издания The Ring.

Это произошло после того, как звезда мирового бокса мексиканец Сауль Альварес нокаутировал в чемпионском бою россиянина Сергея Ковалева. Благодаря этому успеху Канело стал чемпионом мира в четвертой для себя весовой категории. Причем для поединка против Крашера мексиканец решил прыгнуть сразу на два дивизиона.

The Ring

По мнению экспертов The Ring, победа Альвареса в бою 2 ноября вывела его на первую позицию в рейтинге Р4Р. В то же время Василий Ломаченко опустился на вторую строчку. Еще один украинец Александр Усик продолжает занимать пятое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянина Сергея Ковалева заподозрили в поддавках Саулю Альваресу во время чемпионского боя.

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