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5 ноября • обновлено в 13:10
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Раскрыты планы Ковалева после нокаута от Альвареса

1.1т Читать материал на украинском

Россиянин Сергей Ковалев не намерен завершать карьеру после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Крашер уступил брутальным нокаутом в 11 раунде, что позволило Канело стать чемпионом мира в четвертой для себя весовой категории. При этом, по данным СМИ, Альварес намерен отказаться от пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, который отобрал у россиянина.

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По данным TVA Sports, в планах Сергея проведение еще минимум двух поединков, которые будет транслировать стримминговая платформа DAZN. Ковалев намерен драться только в чемпионских боях – в частности, речь может идти о поединке против другого представителя РФ Дмитрия Бивола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сауль Альварес сделал неоднозначное заявление после победы над Ковалевым.

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Тема
Ковалев – Альварес
Персона
боксер Сергей Ковалев
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