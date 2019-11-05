Раскрыты планы Ковалева после нокаута от Альвареса

Россиянин Сергей Ковалев не намерен завершать карьеру после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Крашер уступил брутальным нокаутом в 11 раунде, что позволило Канело стать чемпионом мира в четвертой для себя весовой категории. При этом, по данным СМИ, Альварес намерен отказаться от пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, который отобрал у россиянина.

По данным TVA Sports, в планах Сергея проведение еще минимум двух поединков, которые будет транслировать стримминговая платформа DAZN. Ковалев намерен драться только в чемпионских боях – в частности, речь может идти о поединке против другого представителя РФ Дмитрия Бивола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сауль Альварес сделал неоднозначное заявление после победы над Ковалевым.

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