Непобедимый американский боксер Райан Гарсия (20-0, 17 КО) заявил, что для победы над Василием Ломаченко необходимо действовать, как Орландо Салидо, который нанес украинцу первое поражение.

"Салидо наносил Ломаченко удары в корпус и был полностью сконцентрирован на этой части тела, что помогло ему вымотать украинца. Для победы необходимо обладать достаточным талантом и правильным планом на бой. Я знаю, как победить Ломаченко, но теперь он избегает соперников, которые бьют в корпус, поскольку знает, что снова проиграет. Он недостаточно талантлив", – цитирует слова Гарсии издание Boxing News 24.

Райан Гарсия Boxing Scene

Тем не менее, он отдает предпочтение нашему соотечественнику в следующем бою против Теофимо Лопеса.

"Я отдаю предпочтение Ломаченко. Он не является самым талантливым, его скорость и сила удара меня не впечатляют, но он отлично использует свой боксерский интеллект в каждом поединке. С этим Теофимо справиться не сможет", – добавил Гарсия.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, запланированный на 30 мая, был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!