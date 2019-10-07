"Заливала глаз": тренер Деревянченко оценил бой с Головкиным

Рассечение украинца Сергея Деревянченко сказалось на ходе его боя с казахом Геннадией Головкиным, но в то же время мотивировало нашего боксера.

Об этом заявил тренер бывшего двукратного претендента на звание чемпиона мира Андре Розье. Он также выразил несогласие с решением судей, единогласно отдавших победу GGG.

Андре Розье Boxing Scene

"Как сказал кто-то из официальных лиц: "Иногда поражение – это победа". Ок, я с этим согласен, но я хочу победу как победу. Я не хочу поражение как победу. Я хочу быть победителем. Дрался бы Деревянченко лучше, если бы не получил рассечение? Это точно. Хотя оно воодушевляло его. Кровь заливала ему глаз, но он сказал, что это не остановит его на пути к победе. И он дрался еще упорнее", – цитирует Розье XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Деревнченко и Геннадий Головкин были госпитализированы после боя 5 октября. Позже стала известна причина такого решения организаторов.

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