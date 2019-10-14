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14 октября • обновлено в 10:49
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"Всем кидаю": Усик оценил бой с Уизерспуном

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Украинец Александр Усик остался доволен свои дебютным боем в супертяжелом весе, в котором он техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна.

Наш соотечественник в обращении к своим болельщикам поделился эмоциями от поединка в Чикаго.

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"Завершился наш дебют, к которому мы так долго готовились. 335 дней я не боксировал. Наконец-то дебютировали. Слава Богу, победа за нами. Тяжелый лагерь закончился, сейчас чуть-чуть отдохнем и продолжим трудиться. Всех люблю, обнимаю, позитив всем кидаю, до скорой встречи", – сказал Усик в интервью своему официальному YouTube-каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский супертяж Чазз Уизерспун отказался выходить на восьмой раунд боя с Александром Усиком. Наш соотечественник после поединка пообщался с президентом страны Владимиром Зеленским.

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Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Александр Усик Чазз Уизерспун
Место
США Чикаго
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