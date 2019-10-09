"Тут другая игра": новый соперник Усика предупредил украинца

Американский супертяжеловес Чазз Уизерспун прокомментировал предстоящий поединок против украинца Александра Усика, который состоится 12 октября в Чикаго.

О том, что 38-летний американец выйдет на ринг с экс-абсолютным чемпионом мира в хэвивейте, стало известно в ночь на 9 октября.

Уизерспун настроен решительно и обещает Усику тяжелый бой.

"Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так находился в процессе подготовки, надеялся на большой бой. Большего поединка и просить нечего. Александр дебютирует в хэвивейте, ему как раз предстоит узнать, что тут – совсем другая игра", - заявил Уизерспун.

Американец гордится своей серией из восьми побед подряд.

"Я выиграл восемь боев кряду, поэтому знал, что вскоре заполучу большой бой. Знал, что будет отличный шанс себя показать. Мне предстоит бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы. Все до последней капли", – сказал американский супертяж.

Как сообщал OBOZREVATEL, вначале планировалось, что Усик должен дебютировать в супертяжелом весе против голландца Тайрона Спонга, однако тот попался на допинге.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!