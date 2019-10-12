"Страшнее грешника чем я, мир не видел": Усик назвал свои "преступления"

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих жизненных ошибках, от которых хотел бы избавиться.

"Какие грехи мне не дают покоя? Ух! Я как раз об этом вам и не могу сказать, я страшный грешник. Страшнее грешника чем я, мир не видел. Сквернословлю, а потом думаю "Ой, какой же ты слабый, не надо этого делать". Смотрю какую-то передачу, где вижу несправедливость и начинаю роптать "Почему так?", - заявил Усик в интервью руководителю редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роману Кадемину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик в ночь на 13 октября проведет свой дебютный поединок в супертяжелом весе.

Изначально Саша должен был драться с нидерландским боксером Тайроном Спонгом, но за 5 дней до самого ожидаемого боя осени Спонг попался на допинге. В срочном порядке украинцу был найден новый соперник. Им стал 38-летний боксер из США Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).

Накануне Усик разгромно проиграл взвешивание Уизерспуну.

Ранее Усик рассказал, когда завершит свою профессиональную карьеру.

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