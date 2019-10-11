"Станет чемпионом?" Белью оценил шансы Усика в супертяжах

Известный британский боксер Тони Белью - бывший соперник Александра Усика - высказался о шансах украинца стать бойцом номер один в супертяжелом дивизионе.

Александр Усик Sky Sports

"Может ли Усик стать чемпионом мира среди супертяжей? Мой ответ - да! Если бы он дрался с Энди Руисом завтра, то, я думаю, он выиграл бы этот бой, просто будучи самим собой и делая то, что у него получается лучше всех", - сказал Белью, чьи слова цитирует Sky Sports.

Британец считает Усика наиболее одаренным боксером среди всех супертяжеловесов.

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"Есть только несколько парней, против которых я не вижу его победы. Но он, безусловно, самый одаренный боец ​​в дивизионе, и это всегда даст ему шанс. Наблюдать за его ходами будет интересно, и я желаю ему всего наилучшего. Он отличный боец, и я уверен, что он преуспеет", - добавил Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 октября в Чикаго Александр Усик проведет поединок с американским супертяжем Чаззом Уизерспуном.

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