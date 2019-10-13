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13 октября • обновлено в 11:45
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"Служу народу Украины!" Зеленский позвонил Усику в раздевалку после боя — опубликовано видео

4.7т Читать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик после успешного боя в Чикаго получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского.

"Доброе утро, Владимир Александрович! Спасибо большое! Боксировали в мини-Украине, очень много наших соотечественников было на трибунах! Служу народу Украины. Спасибо, хороших выходных, а мы поехали дальше. В следующие выходные будет драться Гвоздик — будем его поддерживать", — заявил крымчанин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Владимир Зеленский Александр Усик
Место
США Чикаго
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не изойди желчью сиротка.
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Мир Миру
Мир Миру
Підміна понять. Чим саме прислуживсь народу України?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну и теперь на родину...отдыхать...в Крым))Он хоть украинский знает??На каком интересно языке они общались)
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