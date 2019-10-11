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11 октября • обновлено в 17:12
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"Пусть выйдет": Усик мощно ответил критикам перед боем с Уизерспуном

1.6т Читать материал на украинском

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик прокомментировал свой предстоящий бой с американцем Чаззом Уизерспуном, который станет для него дебютным в супертяжелом весе.

Александр Усик

Александр Усик

Boxing Scene

"Я давненько не выходил в ринг. В субботу буду очень мотивированным. Я тяжело работал в зале. Соскучился по выходам в ринг. Это большая мотивация для меня", — отметил Усик в интервью The Ring.

Также он высказал свое мнение о замене соперника и том, что многие считают его оппонентов "слабаками".

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"Многие говорили, что Тайрон Спонг — слабый соперник. Он полноценный супертяжеловес, у него не было ни одного поражения. Если кто-то говорит, что я дерусь со слабыми соперниками, пусть выйдет против них в ринг. Что касается Уизерспуна, то я готовлюсь к нему, словно это самый важный бой в моей карьере", — заявил украинец.

Напомним, что поединок Усик — Уизерспун состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне боя украинский и американский боксеры провели дуэль взглядов.

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Тема
Усик – Уизерспун
Персона
Александр Усик
Место
США Чикаго
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