"Пусть выйдет": Усик мощно ответил критикам перед боем с Уизерспуном

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик прокомментировал свой предстоящий бой с американцем Чаззом Уизерспуном, который станет для него дебютным в супертяжелом весе.

Александр Усик Boxing Scene

"Я давненько не выходил в ринг. В субботу буду очень мотивированным. Я тяжело работал в зале. Соскучился по выходам в ринг. Это большая мотивация для меня", — отметил Усик в интервью The Ring.

Также он высказал свое мнение о замене соперника и том, что многие считают его оппонентов "слабаками".

"Многие говорили, что Тайрон Спонг — слабый соперник. Он полноценный супертяжеловес, у него не было ни одного поражения. Если кто-то говорит, что я дерусь со слабыми соперниками, пусть выйдет против них в ринг. Что касается Уизерспуна, то я готовлюсь к нему, словно это самый важный бой в моей карьере", — заявил украинец.

Напомним, что поединок Усик — Уизерспун состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне боя украинский и американский боксеры провели дуэль взглядов.

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