"Понервничал": Усик прокомментировал победу над Уизерспуном

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) прокомментировал свою первую победу в супертяжелом дивизионе.

Усик - Уизерспун

"Спасибо всем, друзья. I am feel, i am very feel, очень счастлив. Я очень ждал этого, были проблемы с оппонентом. Я этого не показывал, но понервничал из-за этого. Но собрался, помолился, попросил Боженьку помочь. И он помог. Разница между тяжами и супертяжами есть, но я уже боксировал в суперах. Задача от тренера была боксировать, а когда придет шанс – использовать его. Не по-наглому. Джошуа, Руис, Уайлдер? Я могу с ними боксировать. Если будет такая возможность, я ей воспользуюсь", - заявил крымчанин сразу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном поединке вечера бокса на Wintrust Arena (Чикаго, США), 32-летний уроженец Симферополя техническим нокаутом одолел местного 38-летнего бойца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО). Американец отказался выходить на 8-й раунд.

