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8 октября • обновлено в 16:01
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"Нет шансов": в команде Усика прояснили ситуацию с боем против россиянина

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Александр Красюк, промоутер Александра Усика, заявил, что российский боксер-Александр Устинов точно не рассматривается в качестве кандидата на замену Тайрону Спонгу, бой с которым отменен.

Александр Усик и Александр Красюк

Александр Усик и Александр Красюк

mmaboxing.ru

"Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 октября. Но россиянин Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие", – сказал Красюк, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

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Ранее стало известно, что голландский боксер Тайрон Спонг провалил тест на допинг, из-за чего не выйдет в поединке против Александра Усика, который должен состояться 12 октября. В пробе А у Спонга нашли препарат кломифен, который внесен в список подозрительных веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Усика резко осудили голландского боксера, обвинив его в нечестной борьбе.

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Персоны
Александр Красюк Александр Усик Александр Устинов
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну устинов реально здоровый как медведь. усику кого поменьше на первый раз надо.
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