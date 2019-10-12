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12 октября • обновлено в 13:16
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"Нужно двинуть": Усик высказался о завершение карьеры

1.7т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, когда завершит свою профессиональную карьеру.

"Хочу завоевать все титулы. И домой. Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки – наблюдать, как они растут. Способен ли я вовремя уйти? Я адекватный. Может быть, некоторые думают, что нет. И в некоторых моментах я действительно неадекватный человек, но вот в этом я понимаю грань, когда нужно двинуть", – сказал 32-летний крымчанин в интервью телеканалу "Интер".

Новости
В шаге от титульного боя: каким будет дебютный бой Усика в супертяжах

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик в ночь на 13 октября проведет свой дебютный поединок в супертяжелом весе.

Изначально Саша должен был драться с нидерландским боксером Тайроном Спонгом, но за 5 дней до самого ожидаемого боя осени Спонг попался на допинге. В срочном порядке украинцу был найден новый соперник. Им стал 38-летний боксер из США Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).

Накануне Усик разгромно проиграл взвешивание Уизерспуну.

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Александр Усик
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