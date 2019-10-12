"Нужно двинуть": Усик высказался о завершение карьеры

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, когда завершит свою профессиональную карьеру.

"Хочу завоевать все титулы. И домой. Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки – наблюдать, как они растут. Способен ли я вовремя уйти? Я адекватный. Может быть, некоторые думают, что нет. И в некоторых моментах я действительно неадекватный человек, но вот в этом я понимаю грань, когда нужно двинуть", – сказал 32-летний крымчанин в интервью телеканалу "Интер".

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик в ночь на 13 октября проведет свой дебютный поединок в супертяжелом весе.

Изначально Саша должен был драться с нидерландским боксером Тайроном Спонгом, но за 5 дней до самого ожидаемого боя осени Спонг попался на допинге. В срочном порядке украинцу был найден новый соперник. Им стал 38-летний боксер из США Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).

Накануне Усик разгромно проиграл взвешивание Уизерспуну.

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