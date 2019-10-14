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14 октября • обновлено в 21:11
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"Не будет в Украине": Усик рассказал о желанном бое

1.2т Читать материал на украинском

Украинец Александр Усик заявил, что будет готовиться к поединку против победителя реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.

Кроме того, наш соотечественник, который успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, бросил очередной вызов американцу Деонтею Уайлдеру.

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"Я себя чувствую великолепно. Был простой в поединках. Думал, что могут быть ментальные проблемы. Но, слава богу, все прошло хорошо. Уизерспун был даже лучше, чем соперник, с которым мы должны были драться. Я хотел побоксировать еще где-то пару раундов. Буду готовиться к победителю боя Джошуа – Руис. Уайлдер? Да и с ним хочу биться. Он никогда не приедет в Украину. Не проблема. Я приеду сюда к нему", – сказал Усик в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик поделился своими дальнейшими планами на выступления в супертяжелой весовой категории.

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Читайте все новости по теме "Усик – Уизерспун" на OBOZREVATEL.

Темы
Усик – Уизерспун Джошуа – Руис: реванш
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Александр Усик Чазз Уизерспун Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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