"Не будет в Украине": Усик рассказал о желанном бое

Украинец Александр Усик заявил, что будет готовиться к поединку против победителя реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.

Кроме того, наш соотечественник, который успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, бросил очередной вызов американцу Деонтею Уайлдеру.

"Я себя чувствую великолепно. Был простой в поединках. Думал, что могут быть ментальные проблемы. Но, слава богу, все прошло хорошо. Уизерспун был даже лучше, чем соперник, с которым мы должны были драться. Я хотел побоксировать еще где-то пару раундов. Буду готовиться к победителю боя Джошуа – Руис. Уайлдер? Да и с ним хочу биться. Он никогда не приедет в Украину. Не проблема. Я приеду сюда к нему", – сказал Усик в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик поделился своими дальнейшими планами на выступления в супертяжелой весовой категории.

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