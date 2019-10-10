"Красавица": Путин получил необычный боксерский подарок

Президент России Владимир Путин получил в подарок бриллиантовую боксерскую перчатку, сообщает "Интерфакс".

Путин посетил выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы" в Нижнем Новгороде, которая проходит в рамках форума "Россия — спортивная держава".

Во время осмотра стенда Федерации бокса России президент познакомился с российскими боксерами. Они пригласили его на тренировку и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку с инициалами спортсменов, ставших чемпионами мира.

"Красавица!", — сказал Путин, осматривая подарок.

Ранее, на этой же выставке Путин рассказал, что ему сломали нос, который долго не заживал, из-за чего бокс пришлось оставить.

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