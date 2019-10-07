"Когда услышал, то..." Тренер Головкина сделал неожиданное признание о результате боя с Деревянченко

Тренер казаха Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс был удивлен решению судей отдать его подопечному единогласную победу в поединке против украинского боксера Сергея Деревянченко.

По словам специалиста из США, поединок 5 октября получился очень близким, а наш соотечественник доставил немало хлопот чемпиону.

Головкин – Деревянченко

"Я не могу вспомнить точный счет, но мне казалось, что бой был куда ближе, чем насчитали судьи. Я помню, что, когда услышал "единогласное решение", то сразу подумал, что схватка получилось гораздо более близкой. Я наблюдаю за Деревянченко уже долгое время. Бой с этим парнем, это вам не прогулка в парке. Дэнни Джейкобсу было очень тяжело с Деревянченко. Каждый, кто дрался с этим чуваком, проходил с ним через рубку", – приводит слова Бэнкса XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер Сергея Деревянченко выразил несогласие со счетом судей в поединке против Геннадия Головкина. При этом в сети развернулись невероятные споры вокруг результата боя.

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