"Из стран третьего мира": Кличко и Льюис повздорили в сети

Легендарные боксеры Владимир Кличко и Леннокс Льюис устроили небольшую словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Экс-чемпионы мира в супертяжелой весовой категории поспорили о целесообразности участия боксеров-профессионалов в олимпийских турнирах.

Британец выразил уверенность в том, что положительное решение по этому вопросу на Играх-2016 было неправильным. "Профессиональные боксеры не должны бороться на Олимпиаде против любителей. Кто-то может серьезно пострадать. Вы не играете в бокс, как во многих других олимпийских видах спорта. Это очень плохая идея", – написал Леннокс.

Professional boxers should NOT be fighting in the Olympics against amateur fighters. Someone could get seriously hurt. You dont PLAY boxing like other many other Olympic sports. This is a very bad idea. #MyTwoCents — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 10 октября 2019 г.

Владимир Кличко и Леннокс Льюис (крайние справа) "Братство Кличко"

В свою очередь Владимир не согласился с таким утверждением, напомнив Льюису статистику ОИ в Рио. "Нонсенс! На самом деле – все профи проиграли на Олимпиаде в Рио. Профессиональный боец находится в явном невыгодном положении, если он сражается на любительском ринге и по любительским правилам. Я практически провел сотни раундов в спарринге с любителями, я знаю, о чем говорю!" – ответил украинец.

В ответ британский экс-чемпион посмеялся над словами Кличко-младшего. "Братан, ты пытаешься сказать мне, что на своем физическом пике в качестве профессионала ты окажетесь в невыгодном положении, выходя на ринг в течение трех раундов против бойца-любителя из страны третьего мира, у которого нет таких тренировочных ресурсов, как у тебя? Я прекрасно знаю, что это не так", – подчеркнул Леннокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко в очередной раз высказался относительно возобновления профессиональной карьеры.

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