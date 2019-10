"Из стран третьего мира": Кличко и Льюис повздорили в сети

Легендарные боксеры Владимир Кличко и Леннокс Льюис устроили небольшую словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Экс-чемпионы мира в супертяжелой весовой категории поспорили о целесообразности участия боксеров-профессионалов в олимпийских турнирах.

Британец выразил уверенность в том, что положительное решение по этому вопросу на Играх-2016 было неправильным. "Профессиональные боксеры не должны бороться на Олимпиаде против любителей. Кто-то может серьезно пострадать. Вы не играете в бокс, как во многих других олимпийских видах спорта. Это очень плохая идея", – написал Леннокс.

Professional boxers should NOT be fighting in the Olympics against amateur fighters. Someone could get seriously hurt. You dont PLAY boxing like other many other Olympic sports. This is a very bad idea. #MyTwoCents