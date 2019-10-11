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11 октября • обновлено в 20:38
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"Из стран третьего мира": Кличко и Льюис повздорили в сети

1.7т Читать материал на украинском

Легендарные боксеры Владимир Кличко и Леннокс Льюис устроили небольшую словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Экс-чемпионы мира в супертяжелой весовой категории поспорили о целесообразности участия боксеров-профессионалов в олимпийских турнирах.

Британец выразил уверенность в том, что положительное решение по этому вопросу на Играх-2016 было неправильным. "Профессиональные боксеры не должны бороться на Олимпиаде против любителей. Кто-то может серьезно пострадать. Вы не играете в бокс, как во многих других олимпийских видах спорта. Это очень плохая идея", – написал Леннокс.

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Владимир Кличко и Леннокс Льюис (крайние справа)

Владимир Кличко и Леннокс Льюис (крайние справа)

"Братство Кличко"

В свою очередь Владимир не согласился с таким утверждением, напомнив Льюису статистику ОИ в Рио. "Нонсенс! На самом деле – все профи проиграли на Олимпиаде в Рио. Профессиональный боец находится в явном невыгодном положении, если он сражается на любительском ринге и по любительским правилам. Я практически провел сотни раундов в спарринге с любителями, я знаю, о чем говорю!" – ответил украинец.

В ответ британский экс-чемпион посмеялся над словами Кличко-младшего. "Братан, ты пытаешься сказать мне, что на своем физическом пике в качестве профессионала ты окажетесь в невыгодном положении, выходя на ринг в течение трех раундов против бойца-любителя из страны третьего мира, у которого нет таких тренировочных ресурсов, как у тебя? Я прекрасно знаю, что это не так", – подчеркнул Леннокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко в очередной раз высказался относительно возобновления профессиональной карьеры.

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Персоны
Владимир Кличко Леннокс Льюис
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