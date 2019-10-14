"Что толку?" Промоутер Усика сделал резкое заявление

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой украинца против Чазза Уизерспуна принесет пользу Александру.

Эдди Хирн Fox Sports

"Это был хороший бой. Усику нужен был большой парень, испытание. И это был идеальный случай: семь раундов, несколько ударов по подбородку. Даже когда Уизерспун был под давлением, он был опасен. Думаю, если бы он был лучше готов, то продержался бы больше раундов", - отметил Хирн в интервью iFL TV.

Также он вновь заявил, что следующий бой Усика будет проводиться за пояс чемпиона мира.

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"Что толку, если бы он сейчас вышел и завершил все в первом раунде? Он выдал хорошее выступление, провел свои раунды. Думаю, все прошло очень хорошо. Бой с победителем боя Джошуа – Руис опасен для любого. Но Усик хочет драться за пояс, он от своего не отступит. Так что я рад, что он получил свои семь раундов. Он дрался с Уизерспуном, который весил так же, как и Джошуа. Он встретился с большим парнем. На пресс-конференции он признался, что разница в весе ощутима, что удары тяжелее. Но Усик будет в еще лучшей форме и теперь у него есть опыт", - сказал промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы над Уизерспуном Усик заявил, что к следующему бою хочет еще увеличить собственный вес.

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