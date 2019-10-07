"Что-то вдруг случается": названа причина госпитализации Деревянченко и Головкина

Украинец Сергей Деревянченко и казах Геннадий Головкин были госпитализированы после своего боя 5 октября по решению Нью-Йоркской атлетической комиссии.

Об этом рассказал промоутер GGG Том Леффлер. По его словам, наш соотечественник понес более существенный урон от ударов соперника.

Головкин – Деревянченко DAZN

"Сергей наносил в цель много силовых ударов, но Геннадий пробивал более сильные, и они причинили больше урона лицу Деревянченко. С Сергеем все было в порядке с точки зрения поглощения ударов, но вы никогда не знаете, как все обернется. Иногда боксер выглядит хорошо, но что-то вдруг случается. Поэтому они приняли меры предосторожности и отправили их в больницу", – цитирует Леффлера sports.kz.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко единогласным решением судей – 114:113, 115:112, 115:112. После боя казахстанского чемпиона освистал зал легендарной арены Madison Square Garden. Кроме того, результат поединка вызвал бурю негодования в сети.

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