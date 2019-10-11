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12 октября • обновлено в 02:24
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"Что не получилось?" Шевченко оценил победу над Литвой

2.1т Читать материал на украинском

Реализация голевых моментов стала единственным минусом в игре сборной Украины в матче отбора Евро-2020 с командой Литвы (2:0).

Такое мнение выразил главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко.

"Что не получилось? Очень понравилось, как ребята отнеслись к этой игре. Баланс был идеален, мы ничего не дали сделать сопернику и быстро переключались на атаку. В первом тайме игра шла до забитого мяча, может, была и нервозность какая-то, но все четко соблюдали позиции, перемещали мяч быстро и создавали моменты. Как всегда, чуть подвела реализация. Не хватает кое-чего для реализации. Не скажу, что нам не хватило везение – просто надо реализовывать моменты. В играх с более сильными соперниками моментов будет не так много", – приводит слова наставника украинской сборной корреспондент OBOZREVATEL.

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Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

ФФУ

Кроме того, Шевченко призвал болельщиков не обращать внимание на турнирную таблицу отборочной группе В, в которой украинцы уверенно лидируют.

"Это неправильно говорить, попали мы или не попали на Евро. Если мы туда не попадем – мы недостойны чемпионата Европы. Поэтому играем дальше, и играем по максимуму. В этих матчах мы должны показывать свое лицо, и сохранить свой имидж", – резюмировал тренер "желто-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расклады для сборной Украины в отборе к Евро-2020.

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Тема
Украина – Литва
Персона
Андрей Шевченко
Место
Украина Харьков
Тег
Сборная Украины по футболу
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