Пуэрториканский боксер уложил соперника в первом раунде и бросил вызов Ломаченко

Пуэрториканский боксер, который выступает в легком весе, Феликс Вердехо (27-1, 17 КО) легко нокаутировал своего соперника на вечере бокса Top Rank и вызвал на бой Василия Ломаченко.

Он деклассировал Уилла Мадеру в первом раунде боя, отправив американца спать на последних секундах трехминутки. Пуэрториканец прижал соперника к углу ринга и нанес сокрушительный апперкот в челюсть, добив его парочкой боковых ударов.

В интервью после боя Вердехо заявил, что он вернулся и призвал всех топовых легковесов готовиться к поединку с ним. В первую очередь пуэрториканец хочет взять реванш у Василия Ломаченко, который побил его в четвертьфинале Олимпиады-2012.

"Лучшим боксером легкого дивизиона является Василий Ломаченко. Но главное то, что у нас с ним есть незаконченное дело. Я хочу реванша после нашего поединка на Олимпийских играх", – сказал Вердехо.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Теофимо Лопеса, который является следующим соперником Ломаченко, заявил, что его сын победит украинца и заберет все его пояса, включая "франчайзинговый" титул WBC.