''Психанул'': в сети показали, как Усик начудил во время боя Гвоздика - опубликовано видео

Абсолютный чемпион мира Александр Усик изрядно повеселил посетителей шоу в канадском Квебеке, где 2 декабря состоялся чемпионский бой другого украинского боксера Александра Гвоздика. Наш тяжеловес решил продемонстрировать свои навыки фокусника, чем вызвал яркую реакцию фанатов.

Александр решил одной левой одновременно поймать три монетки, которые подбросил вверх. Когда это сделать не получилось, Усик быстро сориентировался и выбросил две монетки, которые удалось поймать. "Умеет веселиться", "Психанул", "Усик, ну ты и добряк", "Лысый сглазил", "Ему никогда не скучно", – отреагировали на поведение чемпиона читатели его официальной страницы в социальной сети Instagram.

Напомним, главным событием вечера бокса в Квебеке был поединок Александра Гвоздика и канадца Адониса Стивенсона, который завершился нокаутом от украинца в 11-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вызвал немалые споры в сети из-за своего высказывания о "захвате" Киево-Печерской лавры.