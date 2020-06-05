Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, живущий в Калифорнии, заявил, что американское общество разделилось на два лагеря в ходе массовых беспорядков в стране.

"Все начиналось с мирных протестов, а потом переросло в погромы, поджоги, мародерство. Общество заметно разделилось на тех, кто за это, и тех, кто против. Мы живем в Калифорнии, а это демократический либеральный штат. А здесь безумная молодежь, и белые, и афроамериканцы бушуют. К примеру, мои соседи, белые ребята от 20 до 22 лет, пошли на эти митинги исключительно с целью нажиться, а утром продавали наворованное", – рассказал Редкач изданию XSPORT.

Иван Редкач Sportarena

Он рассказал, что в первые дни протестов у него были опасения за себя и родных, поскольку на улицах было опасно находиться.

"За себя и родных были опасения в первые три дня протестов. Было опасно ездить по улицам, так как, к примеру, мне на встречную выехал автомобиль и крушил всех. Я успел свернуть, кто был сзади меня – нет. Но я хочу сказать, что не полиция, а именно владельцы бизнесов в районе, где мы живем, сработали очень хорошо и организованно. Они всех предупредили, как и требуется по закону, что если будут нападать, то они открывают огонь, и вышли с оружием. Мятежники отошли", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач показал, что происходит на улицах во время массовых беспорядков в США.

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