"Просто обос**л": Фьюри жестоко унизил Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри язвительно прокомментировал сенсационное поражение британского бойца Энтони Джошуа от мексиканца Энди Руиса.

"Он никогда не переживет это. Как вы это себе представляете? Вы сложены как Адонис, в вас 198 см роста и сухие мышцы, вы вытесаны из камня, а тут пришел маленький толстяк, который съел каждый "Сникерс" и "Марс" в Калифорнии, и просто обоссал вас. Позорище! Будь на его месте я, то никогда бы больше не показывался на публике", — сказал Фьюри в интервью ESPN radio.

Нокаут от Руиса

Напомним, что Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и лишился четырех чемпионских поясов (WBA Super, WBO, IBF и IBO). По ходу встречи распиаренный чемпион четыре раза попадал в нокдаун. Это поражение стало первым в карьере британского боксера.

После боя Энтони, комментируя свое поражение, упомянул Владимира Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

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