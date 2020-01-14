"Прошу Бога": Усик рассказал о соблазнах и симпатичной девушке

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, как он борется с соблазнами.

"Прошу Всевышнего о смирении. Прошу его, чтобы гнал глупые мысли с моей головы. Чтобы помог мне пройти тот путь православного христианина, которым является сам Всевышний. Вот прошу его об этом, а соблазнов очень много, каждый день. Я даже думаю об этом", - сказал Усик в интервью Youtube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках".

Боксер рассказал, что будет делать, если с ним попытается пофлиртовать незнакомка.

"Чисто теоретически, предположим: подошла какая-нибудь симпатичная девочка ко мне: "О, привет!", туда-сюда, начинает заигрывать. А я в ответ "Нет! Я православный! Мне нельзя с тобой общаться". Ничего этого не будет. Я просто покажу всем своим видом, что должна быть дистанция. У меня есть, кого я обнимаю и люблю, и лелею, на протяжении всей земной жизни", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) сделал откровенное заявление про Бога, чем вызвал поток гневных комментариев в сети.

Кроме того, крымчанин выразил восторг главой УПЦ МП Онуфрием.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!