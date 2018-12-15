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Пропагандист Путина поддержал оскандалившегося Усика: блогер указал на деталь

1.8тЧитать материал на украинском

Журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов поддержал абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, который недавно заявил, что в случае захвата любой из украинских лавр станет на сторону монахов.

Смирнов процитировал слова боксера на своей странице в Twitter, на что обратил внимание украинский политолог Александр Голобуцкий.

"Усик о защите Киево-Печерской лавры: Почему какие-то радикально настроенные люди должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры", — наводит слова украинца российский журналист.

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"Один из основных журналистов кремлевского пула поддержал боксера Усика в негодовании Томосом и Украины в целом. Случайное совпадение, пожалуй! Ну не могут они так откровенно поддерживать "настоящего украинского героя Усика"! Могут? Или не настоящий и не украинский?" — написал в личном Telegram-канале Голобуцкий.

Пропагандист Путина поддержал оскандалившегося Усика: блогер указал на деталь

Украинский боксер Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик

Напомним, скандальное заявление Усика вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Слова боксера прокомментировал также бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Александр Усик получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени от УПЦ МП.

Персоны
Александр УсикАлексей Голобуцкий
Место
Украина
Тег
церковный конфликт
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