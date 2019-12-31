Промоутер внес ясность по поводу следующего боя Усика, назвав дату и место

Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал 7 марта самой вероятной датой для потенциального боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

Дерек Чисора - Александр Усик fightnews.info

По его словам, схватка состоится в том случае, если чемпион мира Энтони Джошуа решит оспаривать титул IBF в апреле-мае 2020 года. В таком случае пояс WBO может оказаться вакантным, и Усик, как официальный претендент от этой организации, получит возможность его завоевать.

Наиболее реальным местом проведения боя Усик – Чисора является Manchester Arena в Манчестере, отметил Хирн в интервью телеканалу IFL.

"Мое предложение Усику таково: если WBO обяжет Джошуа проводить обязательную защиту, то Александр выйдет против Энтони. Если же нет, тогда Усик встретится с Чисорой, а затем победитель этой схватки выйдет на победителя боя Джошуа – Пулев. Итак, Усик находится в отличной позиции, хотя очевидно, что каждый боксер хочет провести большой бой уже сейчас", – заявил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующим вероятным соперником Джошуа называют Кубрата Пулева.

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