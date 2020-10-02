Промоутер Усика заразился коронавирусом

Михаил Морозов Бокс 11:13, 2.10.2020

Промоутер украинца Александра Усика Эдди Хирн сдал положительный тест на коронавирус.

Глава компании Matchroom Boxing сообщил об этом на своей странице в Twitter. Он отметил, что все остальные его тесты показали отрицательный результат, поэтому он вернется к работе на вечерах бокса.

"Расстроился, узнав, что один из моих тестов на коронавирус оказался положительным, поэтому мне придется немедленно покинуть мероприятие, на котором я нахожусь. К счастью, все остальные тесты были отрицательными. Еду домой, чтобы отдохнуть, а завтра вернуться к работе", – написал Хирн.

Эдди Хирн заразился коронавирусом
Twitter Эдди Хирна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика рассказал, о чем попросит украинца перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

В Украине резко подорожают товары, бензин и коммуналка в 2021 году

Под Тернополем от осложнений COVID-19 умер врач, который спасал людей от коронавируса

На Ривненщине пенсионерки обвинили Украину в войне против России

Фокина – о скандале в ТКГ: украинцы восхищаются моим умнейшим дедушкой

Кривонос назвал три шага принуждения России к миру