Промоутер Усика – в перепалке с журналистом: да что ты знаешь об Украине!

Один из промоутеров украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) Эдди Хирн устроил небольшую перепалку с журналистом из-за того, что представитель СМИ неправильно выговаривал фамилию боксера.

Забавный момент произошел во время интервью Хирна iFL TV. Менеджер нашего соотечественника указал на ошибку журналиста, а также напомнил о своих украинских корнях.

"Почему ты говоришь Усек? Он Усик. Если бы он был Усек, то на конце были бы "е" и "к". Почему это неважно? Послушай, что ты знаешь об Украине? Ты ничего не знаешь. А я тебе могу сказать, что мой дедушка был наполовину украинцем. Что ты скажешь на это? Он Усик", – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение британского супертяжа Дерека Чисоры согласиться на бой с Усиком назвали безумием.