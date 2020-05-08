Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ

Михаил Морозов Бокс 15:50, 8.05.2020

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что глава Федерации бокса России Умар Кремлев, который предложил гражданство РФ его клиенту и Василию Ломаченко, не имеет права упоминать их имена.

"Этот человек (Кремлев – Ред.) не имеет права упоминать имена Усика и Ломаченко. И он сам знает почему…" – цитирует слова Красюка издание Sportbox.

Александр Красюк и Александр Усик
УНИАН

Напомним, что двух топовых украинских боксеров внесли в базу сайта "Миротворец" после того, как они снялись в российском фильме о церкви под названием "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" После этого Кремлев заявил, что Усику и Ломаченко готовы помочь с получением российского гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова встала на защиту внесенных в базу "Миротворца" украинских боксеров.

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