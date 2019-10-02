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3 октября • обновлено в 00:28
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Стало известно о "сущем наказании" для Ломаченко

1.3т Читать материал на украинском

Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал американского обладателя титула "временного" чемпиона по версии WBC Девина Хэйни (23-0, 15 KO) самым опасным соперником для Ломаченко.

Стало известно о "сущем наказании" для Ломаченко

"Мы видели бой с Люком Кэмпбеллом. Я думаю, Девин Хэйни может стать сущим наказанием для Ломаченко. Мы хотим, чтобы этот бой состоялся, но посмотрим", - цитирует одного из промоутеров Александра Усика Boxing Social.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября поединок между чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми и претендентом на титул Теофимо Лопесом объявлен официально.

Победитель в первой половине 2020 года проведет поединок против чемпиона WBC, WBA, WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко.

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Василий Ломаченко
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