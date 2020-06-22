Промоутер Усика рассказал, когда украинец завершит карьеру

Промоутер Александра Усика, Александр Красюк, заявил, что украинский боксер пока не собирается завершать карьеру.

"Усик пока не планирует завершать карьеру. Он будет двигаться вверх, если продолжит выигрывать. Каждый должен рано или поздно закончить карьеру, но Усик хочет сотворить историю, став единственным, кому удастся завоевать титул абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях", – рассказал Красюк в интервью изданию SkySports.

Напомним, что Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, после чего решил перейти в хэвивейт. Украинец выиграл дебютный бой в новой весовой категории у американца Чазза Уизерспуна и теперь ждет поединков против Дерека Чисоры и Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Красюк поставил условие Джошуа, который владеет поясом WBO и должен провести обязательную защиту титула против Усика.