Промоутер Усика рассказал, когда состоится следующий бой украинца

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн, который руководит компанией Matchroom Sport, заявил, что бой украинского боксера против Дерека Чисоры состоится летом.

"Британские фанаты бокса, этим летом вас ждут поединки Джошуа против Пулева, Усика против Чисоры и Уайта против Поветкина. Приготовьтесь к официальным объявлениям", – цитирует слова Хирна агентство SkySports.

Эдди Хирн XSport

Он также рассказал, что поединок между украинцем и британским тяжеловесом состоится на несколько недель позже, чем ожидалось.

"Похоже, что переговоры между Усиком и Чисорой находятся на завершающей стадии. Бой состоится на несколько недель позже, чем ожидалось", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик устроил заочную перепалку с участником АТО Леонидом Остальцевым после того, как тот назвал Александра "обезьяной". Это не понравилось многим подписчикам нашего спортсмена в Instagram, которые активно выражали свое недовольство в комментариях.

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