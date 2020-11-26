Промоутер Усика рассказал, когда Александр вернется на ринг

Промоутер Александра Усика из компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что украинец может вернуться на ринг в апреле 2021 года.

В интервью изданию SkySports он рассказал, что после длительной подготовки к поединку против Дерека Чисоры нашему соотечественнику необходимо время для отдыха. Промоутер добавил, что команда Усика будет добиваться проведения обязательного боя за титул WBO против Энтони Джошуа.

"Усик восемь месяцев готовился к бою с Чисорой. Сейчас ему нужно немного отвлечься, подлечить тело и очистить мысли. Надеюсь, что мы сможем вернуться в апреле 2021 года, а Джошуа к тому времени будет готов выполнять свои обязательства по защите пояса. Если этого не произойдет, то мы проведем бой против претендента, которого назначит WBO. Отмечу, что мы будем настаивать на нашем обязательном статусе", – сказал Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее со-промоутер Усика Эдди Хирн назвал возможных соперников украинца в бою за титул, сделав акцент на том, что Джошуа не собирается отказываться от поединка с Тайсоном Фьюри.