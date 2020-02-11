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11 февраля • обновлено в 17:20
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Промоутер Усика прокомментировал травму боксера

1.4т
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Промоутер украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что слова о травме его подопечного не соответствуют действительности.

"Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", - цитирует слова Красюка агентство Tribuna.

Александр Усик и Александр Красюк

Александр Усик и Александр Красюк

iSport.ua

Напомним, что известный промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что поединок украинца против британского тяжеловеса Дерека Чисоры будет перенесен из-за травмы нашего соотечественника, и назвал ориентировочную дату боя. Стоит отметить, что ранее встреча двух боксеров планировалась на март.

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Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры изменили котировки на бой Александра Усика против Дерека Чисоры.

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Персоны
Александр Красюк Дерек Чисора Александр Усик
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