Промоутер Усика поспорил с журналистом из-за Украины: спортивные итоги 5 октября

Многократный чемпион Армении по пауэрлифтингу Татул Арутюнян погиб в боях в Нагорном Карабахе, а сборная Украины по футболу потеряла 12 игроков перед спаррингом во Франции.

Кроме того, промоутер Александра Усика Эдди Хирн устроил перепалку с журналистом из-за Украины.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 5 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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