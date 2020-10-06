Промоутер Усика поспорил с журналистом из-за Украины: спортивные итоги 5 октября
Многократный чемпион Армении по пауэрлифтингу Татул Арутюнян погиб в боях в Нагорном Карабахе, а сборная Украины по футболу потеряла 12 игроков перед спаррингом во Франции.
Кроме того, промоутер Александра Усика Эдди Хирн устроил перепалку с журналистом из-за Украины.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 5 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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