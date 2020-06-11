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11 июня • обновлено в 11:54
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Промоутер Усика отреагировал на слухи о бое Джошуа – Фьюри

1.1т
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Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух поединков в 2021 году.

Напомним, что украинец является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Британец должен сначала провести обязательную защиту титула IBF против болгарина Кубрата Пулева, а затем подраться с Усиком, однако информация о договоренности про два боя с Фьюри идет вразрез с этими планами.

Александр Красюк и Александр Усик

Александр Красюк и Александр Усик

UA-Football

"Усик достиг невероятных высот в первом тяжелом весе и теперь заслуженно стал обязательным претендентом в тяжелом весе. Как его промоутер, я могу лишь сделать все для того, чтобы его жертвы не были напрасны. Мы должны как можно быстрее организовать титульный бой для Усика. Мы будем стоять на своем", – цитирует слова Красюка издание BoxingScene.

Отметим, что следующим соперником украинского боксера является Дерек Чисора, поединок с которым был изначально запланирован на 23 мая в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сопромоутер Усика Эдди Хирн высказался о дате и месте боя против Чисоры.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Дерек Чисора Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
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