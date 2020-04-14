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14 апреля • обновлено в 13:54
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Промоутер Усика отреагировал на слова боксера о россиянах и декоммунизации

2.1т
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Последние высказывания украинского боксера Александра Усика с критикой декоммунизации в стране и оправданием россиян за происходящее на Донбассе и Крыму, является личным мнением спортсмена.

Об этом заявил генеральный директор промоутреской компании K2 Promotions Ukraine, которая ведет дела Усика, Александр Красюк.

Александр Усик и Александр Красюк

Александр Усик и Александр Красюк

iSport.ua

"Его бой перенесли. Он вышел из тренировочного лагеря и режима, немножко освободился, у него появились время и возможность появиться в эфирах. А то, что он вещает, – это его позиция, то, как он думает. Многие могут его критиковать, но нельзя упрекнуть в том, что он двойственный. Он честный человек, который говорит то, что думает. Он не лжет, не кривит душой, не подстраивается под конъюнктуру. Правильно или неправильно то, что он говорит, каждый решает для себя сам. Он так считает и не стесняется об этом говорить", – сказал Красюк в прямом эфире страницы Ukraine Boxing в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика призвали лишить украинского гражданства после того посоветовал повеситься тем, кто хочет проводить декоммунизацию в Украине. Боксер также заявил, что россияне не виноваты в войне в нашей стране.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Усик Александр Красюк
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
фсе зраднык.меньше бы 1+1 задавал чей Крым, может быть Александр и молчал про декоммунизацию
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
мы считай что ср-усик питар, это наше мнение, мы не стесняемся это говорить
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