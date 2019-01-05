Усику нашли соперников в России

Промоутер украинского чемпиона Александра Усика Александр Красюк поделился планами своего подопечного на будущее. Менеджер признался, что следующими оппонентами украинца могут стать боксеры из России.

"Есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа. Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хевивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе", - цитирует Красюка FightNews.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Менеджер Усика не исключает, что украинец может остаться в первом тяжелом весе.

"Если не удастся с ними договорится, то Усик проведет в марте обязательную защиту против Лебедева в крузервейте. В конце следующей недели, мы встретимся с Хирном и все обсудим", - внес ясность в карьеру нашего боксера его менеджер.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик защитил все свои титулы, нокаутировав Тони Белью в поединке 10 ноября в Манчестере. После боя украинский боксер объявил, что собирается перейти в супертяжи.

Но планам украинца может помешать Всемирная боксерская ассоциация, которая обязала нашего боксера провести обязательную защиту титула против россиянина из Putin Team Дениса Лебедева.