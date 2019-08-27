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Промоутер Усика насмешил СМИ заявлением о нокауте Ломаченко

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Британский промоутер Эдди Хирн вызвал насмешки журналистов, выразив уверенность в том, что его подопечный Люк Кэмпбелл побьет Василия Ломаченко в объединительном поединке 31 августа.

По мнению Хирна, для украинца бой с британским олимпийским чемпионом будет самым сложным в карьере и завершится нокаутом. Эта реплика одного из промоутеров Александра Усика заставила репортеров рассмеяться.

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"Люк Кэмпбелл нокаутирует Ломаченко. Жизнь идет волнами. У нас есть проблемы с Диллианом Уайтом, Энтони Джошуа проиграл Руису. Но теперь у нас есть реванш, мы подписали Головкина, Эстрада выигрывает, Кэмпбелл выигрывает… Ломаченко – гений, но это будет его самый тяжелый бой в карьере. Люк бьющий, высокий, подвижный. Это будет потрясающий бой", – сказал Хирн в интервью Xicana Boxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко заявил, что ему не терпится выйти в ринг на бой с Кэмпбеллом.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Эдди Хирн Василий Ломаченко
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