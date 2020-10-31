Промоутер Усика: хочу, чтобы Чисора добрался до Александра уже на старте боя

Со-промоутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Эдди Хирн желает, чтобы поединок украинца с британским супертяжеловесом Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) прошел в плотной борьбе.

По мнению Хирна, Чисоре предстоит провести бой против бойца высокого уровня, поэтому добыть быструю победу будет нелегко.

"Я надеюсь, что Чисора сможет добраться до Александра. Хочу, чтобы Чисора добрался до Усика уже на старте боя. Разумеется, Чисора будет проигрывать раунды. Он будет пропускать много ударов. Но он должен сокращать дистанцию, несмотря ни на что. Чисора не боится пропущенных ударов. Я уверен, что Чисора сделает все, чтобы победить. Тем более, что на кону боя будет стоять звание обязательного претендента по линии WBO", – сказал Хирн в интервью boxingnews24.com.

Напомним, что Усик второй бой в супертяжелом весе проведет в субботу, 31 октября. Симферополец сразится с Чисорой в Лондоне. Уже был опубликован список каналов, которые покажут встречу.

Накануне состоялась традиционная процедура взвешивания, на которой боксеры удивили присутствующих необычным внешним видом.