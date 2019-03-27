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Промоутер Усика бросил вызов боксеру из команды Путина

1.8тЧитать материал на украинском

Промоутер украинского чемпиона Александра Усика Эдди Хирн собирается организовать поединок еще одного своего подопечного Лоуренса Околи против боксера из Putin Team Дениса Лебедева.

Перспективный проспект может сразиться за пояс чемпиона мира WBA, который на данный момент принадлежит Усику.

"Я не уверен, что Околи уже готов к бою с Лебедевым, но что-то подсказывает мне, что момент подходящий. Решение принадлежит боксеру и его команде, но я призываю их воспользоваться этой возможностью", — цитирует Хирна RingSide 24.

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Эдди Хирн и Денис Лебедев

Эдди Хирн и Денис Лебедев

Ранее WBA санкционировала обязательную защиту Усиком своего титула в бое против Дениса Лебедева. Однако в связи с переходом нашего боксера в супертяжелый вес этот поединок, вероятнее всего, не состоится, а пояс Александра станет вакантным.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Глен МакКрори с нетерпением ждет дебюта украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

По мнению британца, наш соотечественник обладает фантастическими навыками и украсит новую для себя весовую категорию.

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Персоны
Эдди ХирнАлександр УсикДенис Лебедев
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Lear Linda
Lear Linda
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40 tetigistus
40 tetigistus
Оу... У Путина есть команда боксеров?? Совсем спятил тиран.
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