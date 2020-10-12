Промоутер сравнил Ломаченко с легендарным Али и восхитился отцом украинца

Промоутер из компании Top Rank Боб Арум заявил, что Василий Ломаченко напоминает ему легендарного Мухаммеда Али, когда тот находился на пике своей формы.

На YouTube-канале Loma TV Official был опубликован отрывок из фильма про отца украинского чемпиона мира Анатолия. В нем Арум оценил высокий уровень технической подготовки Ломаченко и назвал нашего соотечественника лучшим боксером со времен знаменитого американца.

"Люди этого не помнят, потому что они тогда еще не родились, но когда Али был на пике своей формы, перед теми 3,5 годами, когда он не мог драться, он был невероятно техничным боксером. Он умел контролировать дистанцию. Он двигался в ринге так, как никто другой. У Ломаченко есть такие же навыки и даже больше. Ломаченко – лучший боксер, которого я видел со времен того раннего Али", – признался промоутер.

Он также отметил, что за свои достижения Василий должен поблагодарить отца, который является невероятным профессионалом.

"У него есть благословение, которого нет ни у кого в мире. Это его тренер, его отец. Анатолий по моему мнению, лучший тренер в мире. То, что они делают, к сожалению, больше нигде не встретишь в боксе, и это оружие. Анатолий является состоявшимся профессионалом. Я мечтал нанять его, чтобы он научил других парней тому, что должен делать тренер, и какие у него должны быть знания", – подытожил Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер объяснил, почему в контракте на бой Ломаченко против Теофимо Лопеса нет пункта о реванше.