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Промоутер рассказал о состоянии боксера, которого Гвоздик отправил в кому

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Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) Ивон Мишель подтвердил, что канадский боксер идет на поправку.

Гвоздик – Стивенсон

Гвоздик – Стивенсон

СЭ

"Право предоставлять информацию о состоянии здоровья Адониса Стивенсона принадлежит его жене и семье. Но я могу подтвердить, что мы с Адонисом видели сегодня друг друга. Лица возле его кровати были очень улыбчивыми. Ваши положительные волны хорошо слышны, спасибо", – написал Мишель в Twitter.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря Симоне Год, подруга Стивенсона официально заявила о том, что боксер пошел на поправку.

Напомним, что 1 декабря в Квебеке (Канада) Стивенсон проиграл брутальным нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (16-0, 13 КО).

После боя экс-чемпион почувствовал недомогание, доктор порекомендовал отправить боксера в госпиталь на полное обследование. В карете скорой помощи Стивенсон потерял сознание, а в больнице впал в кому.

Читайте все новости по теме "Гвоздик - Стивенсон" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик - Стивенсон
Персоны
Адонис СтивенсонАлександр Гвоздик
Место
КанадаКвебек
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Там суддя тварина,не зупинив вчасно бій !
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