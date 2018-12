Промоутер рассказал о состоянии боксера, которого Гвоздик отправил в кому

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) Ивон Мишель подтвердил, что канадский боксер идет на поправку.

"Право предоставлять информацию о состоянии здоровья Адониса Стивенсона принадлежит его жене и семье. Но я могу подтвердить, что мы с Адонисом видели сегодня друг друга. Лица возле его кровати были очень улыбчивыми. Ваши положительные волны хорошо слышны, спасибо", – написал Мишель в Twitter.

