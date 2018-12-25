Промоутер рассказал о состоянии боксера, которого Гвоздик отправил в кому

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) Ивон Мишель подтвердил, что канадский боксер идет на поправку.

Гвоздик – Стивенсон СЭ

"Право предоставлять информацию о состоянии здоровья Адониса Стивенсона принадлежит его жене и семье. Но я могу подтвердить, что мы с Адонисом видели сегодня друг друга. Лица возле его кровати были очень улыбчивыми. Ваши положительные волны хорошо слышны, спасибо", – написал Мишель в Twitter.

It belongs to @sisi_god and the family the privilege to give info when they consider it relevant but I confirm that we saw each other today @AdonisSuperman and me. The faces, at his bedside, were very smiling. Your positive waves are well heard, thank you! — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 23 декабря 2018 г.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря Симоне Год, подруга Стивенсона официально заявила о том, что боксер пошел на поправку.

Напомним, что 1 декабря в Квебеке (Канада) Стивенсон проиграл брутальным нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (16-0, 13 КО).

После боя экс-чемпион почувствовал недомогание, доктор порекомендовал отправить боксера в госпиталь на полное обследование. В карете скорой помощи Стивенсон потерял сознание, а в больнице впал в кому.