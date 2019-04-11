Стало известно о провале с боем Ломаченко - Кролла

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что поединок Василия Ломаченко против Энтони Кроллы вышел провальным с точки зрения продажи билетов.

Ломаченко - Кролла Xsport

"Если бы поединок провели в Британии, на трибунах собрались бы 40, 50, а то и 60 тысяч фанатов. Но если вы говорите о финансовой составляющей, это, конечно, Америка. Ломаченко – хороший пример. Этот поединок вообще не продается, но он с ESPN, они затолкали его туда. Говорят, что он Пикассо, он то, он это... Но кому это вообще интересно? Я не говорю о людях, которые сидят дома, я говорю о людях на улице. На улице кто-то говорит об этом поединке?", - рассказал Хирн в интервью Boxingscene.

По словам Эдди, в Британии люди останавливали его на улицах и спрашивали: "Когда будет биться Джошуа?" Или: "Кто следующий соперник Диллиана Уайта?"

"Это актуально там. Проблема Америки в том, что для них это не актуально. Люди не говорят о боксе на улицах, в баре, в такси, в ресторанах. Они говорят о других вещах. В Америке есть американский футбол, бейсбол, хоккей, баскетбол, все эти дела, которые важнее бокса. В Англии есть только футбол и бокс", – подытожил Хирн.

Новости Ломаченко стал суперчемпионом WBO

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.

Ранее украинский чемпион International WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) сделал прогноз на бой Ломаченко - Кролла.

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