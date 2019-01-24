Промоутер рассказал о конфликте вокруг Усика

Переход Александра Усика в супертяжелый дивизион может создать конфликтную ситуацию по определению обязательного претендента на чемпионский бой по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом в интервью IFL TV рассказал британский промоутер украинца Эдди Хирн.

"Согласно правилам WBO, если Александр Усик переходит в хэвивейт, то он становится обязательным претендентом на чемпионский бой. Но мы так же знаем, что номером один в рейтинге является Диллиан Уайт. Кроме того, одной из проблем является разделение гонорара в таком поединке: 80 на 20 в пользу чемпиона. Это не очень хорошее распределение", – сказал Хирн.

Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк назвал вероятные место и дату следующего боя Александра Усика. Кроме того, он признался, что украинский чемпион не намерен проводить поединки против боксеров среднего класса.

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