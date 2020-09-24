Промоутер рассказал, о чем попросит Усика перед боем Джошуа – Фьюри

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал о ситуации с боем за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Напомним, что Александр Усик является обязательным претендентом на поединок за пояс WBO, которым владеет Джошуа. Однако в случае победы над Кубратом Пулевым британец хочет встретиться со своим соотечественником, а не с украинцем, которому еще нужно побить Дерека Чисору для сохранения своего статуса.

В интервью на YouTube-канале BoxingSocial Хирн заявил, что Энтони, скорее всего, отдал бы свой пояс WBO Усику ради боя с Фьюри, но предпочел бы на время оставить его у себя, чтобы хотя бы на день стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Промоутер признался, что хотел бы попросить о такой услуге у нашего соотечественника.

"Я хотел бы подойти к Усику и сказать: "Слушай, мы готовы отдать тебе пояс. Но можем ли мы сделать это на следующий день после боя Джошуа – Фьюри?" Понимаете, о чем я? Мне все равно, сколько продержится абсолютный чемпион – один день или десять лет. Но как только ты выигрываешь титул, ты уже это сделал", – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик узнал официальную дату поединка против Дерека Чисоры.