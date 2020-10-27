Промоутер поставил под сомнение перспективы Усика в супертяжах

Со-промоутер Александра Усика из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что не знает, чего ожидать от украинца в супертяжелом весе.

В интервью изданию SkySports он усомнился в том, что нашему соотечественнику удастся выдерживать мощность ударов боксеров, которые выступают в его дивизионе. Несмотря на это, промоутер назвал Александра гением и заявил, что он войдет в историю как один из лучших бойцов поколения.

"Что мы знаем об Усике? Гений. Невероятная работа ног, своевременность ударов, высокий боксерский интеллект. Чего мы не знаем? Как он сможет противостоять огневой мощи супертяжеловесов. Во время поединка с Чаззом Уизерспуном показалось, что Усику не понравилось то, что прилетало ему в ответ. Уизерспун намного медленнее и хуже Чисоры. Александру предстоит ответить на множество вопросов в супертяжелом дивизионе, но он все равно является гением, который войдет в историю как один из лучших боксеров поколения", – считает Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боксе появилась новая весовая категория для супертяжей, похожих на Усика.