Промоутер объяснил, почему в контракте на бой Ломаченко и Лопеса нет пункта о реванше

Промоутер Боб Арум признался, что по его инициативе в контракте на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом нет пункта о реванше.

Во время пресс-конференции на YouTube-канале Top Rank Boxing он заявил, что эта опция сейчас используется слишком часто. Арум считает, что в случае крайней необходимости боксеры смогут договориться о проведении повторного поединка уже после окончания первого боя.

"Я не верю в обязательные реванши. Я считаю, что сейчас эта опция используется слишком часто благодаря моему коллеге Эдди Хирну, который прописывает ее в каждом контракте. Это может означать, что он не уверен в успешном выступлении своих клиентов. Мне кажется, что нужно дать боксерам возможность определить победителя и проигравшего, а они позже решат, нужен им реванш или нет", – объяснил свою позицию промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арум рассказал о новых условиях проведения поединка между Ломаченко и Лопесом.